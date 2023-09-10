Более 2,7 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы на 12:00

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 2,7 миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра столицы на 12:00. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев во время посещения главой Центризбиркома Эллой Памфиловой штаба.

Ранее Ковалев отмечал, что явка на выборах мэра в этом году превысила показатели прошлых лет. При этом он подчеркнул, что большинство голосует именно в воскресенье, так им удобнее.

До этого сообщалось, что очередные победители акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" могут активировать выигрышные коды с 12:00. По данным mos.ru, во втором розыгрыше призовых баллов приняли участие 723 183 человека.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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