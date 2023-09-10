Очередные победители "Миллиона призов" могут активировать выигрышные коды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Очередные победители акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" могут активировать выигрышные коды с 12:00. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Утром 10 сентября состоялся розыгрыш призов среди тех, кто принял участие в онлайн голосовании с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября или голосовал 9 сентября на участке при помощи терминала", – отмечается в сообщении.

По данным mos.ru, во втором розыгрыше победили 723 183 человека. Всего за два розыгрыша победили 1 817 342 человека.

После 12:00 победители акции начали получать СМС-уведомления. На сайте акции #ВыбираемВместе2023 пользователи могут проверить выигрыш и там же активировать уникальный код. Также на сайте находится информация о партнерах, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.

Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов, которые можно обменять на покупки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

Завершающий день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО стартовал в воскресенье, 10 сентября.

В этот день избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Кроме того, горожане могут принять участье в онлайн-голосовании на портале mos.ru, которое завершится в 20:00. Получившие онлайн-бюллетень в последнюю минуту, смогут проголосовать в дополнительное время – до 20:15.

Выборы мэра Москвы стартовали 8 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

В Москве прошел второй розыгрыш в рамках акции "Миллион призов"