Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

"Хочу воспользоваться возможностью поблагодарить всех наблюдателей от всех партий, людей, которые блюдут их интересы. Это самое главное. Это требует такого напряжения сил, вообще огромного внимания. Спасибо им", – сказала Памфилова во время посещения штаба.

Председателю ЦИК провели экскурсию по Общественному штабу. Памфиловой показали работу видеонаблюдателей, контакт-центр, группы разбора и мобильного реагирования. Кроме того, глава Центризбиркома пообщалась с членами Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Завершающий день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО проходит в воскресенье, 10 сентября. Горожане могут проголосовать на избирательных участках с 08:00 до 20:00, а также в режиме онлайн на портале mos.ru до 20:00. Получившие онлайн-бюллетень в последнюю минуту, смогут проголосовать в дополнительное время – до 20:15.

Выборы мэра Москвы стартовали 8 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Более 3 млн россиян приняли участие в голосовании на выборах дистанционно