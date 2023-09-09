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09 сентября, 17:10

Политика

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице напомнили о способах голосования

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев напомнил о способах голосования, сообщает Агентство "Москва".

"Любой москвич может проголосовать ровно так, как он считает нужным. На своем домашнем участке, бумагой, на любом участке в Москве в формате ТЭГ (терминал электронного голосования. – Прим. ред.), где угодно в формате ДЭГ (дистанционное электронное голосование. – Прим. ред.). И только москвич решает, как, где и во сколько ему голосовать", – сказал Ковалев.

Ранее Ковале рассказал, что по состоянию на 15:00 9 сентября порядка 2 миллионов 250 тысяч москвичей проголосовали на выборах. При этом больше всего голосов были отданы при помощи дистанционного формата выборов.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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