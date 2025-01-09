Sky News Arabia: жену Асада подозревают в работе на разведку Великобритании

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Супругу бывшего сирийского лидера Башара Асада Асму уличили в связях с британской разведкой. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на подтверждающие документы, опубликованные оппозиционным журналистом из Сирии.

Из документов следует, что еще до замужества с Асадом женщина получила работу в банке JP Morgan в Лондоне при помощи сотрудницы британской разведки Элизы Боулер. По версии журналистов, сирийские власти могли знать об этом, поэтому предыдущий президент страны Хафез Асад был против свадьбы своего сына с Асмой.

В СМИ добавили, что подтвердить правдоподобность информации, которая указана в документах, пока не представляется возможным.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию, где ему было предоставлено политическое убежище.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Сам экс-президент Сирии рассказал, что в Россию его вывезли с российской военной базы в Хмеймиме по требованию Москвы, когда объект подвергся массированным атакам беспилотников.

На этом фоне СМИ писали, что супруга Асада подала на развод после выражения недовольства своей жизнью из-за переезда в Москву. По информации журналистов, она планировала улететь в Британию. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти сведения.

