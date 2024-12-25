Telegraph: Асма Асад переживает рецидив лейкемии

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Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма переживает рецидив лейкемии (рак крови). Врачи оценивают ее шансы на выживание как 50/50, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

"Асма умирает", – сказал газете один из источников, общавшийся с семьей политика в течение нескольких последних недель.

Изданию также стало известно, что жену экс-президента изолировали во избежание передачи ей инфекционных заболеваний. Асад запрещено находиться в одной комнате с другими людьми. В то же время в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. По словам источников, мужчина "разбит горем".

Женщина проходит лечение от рака крови с мая 2024 года. Тогда канцелярия на тот момент сирийского президента сообщила, что у его супруги выявили острый миелоидный лейкоз. Между тем в 2018 году у Асад обнаружили рак груди на ранней стадии и в январе 2019 года ей удалили опухоль.

На днях СМИ писали, что женщина подала на развод после переезда в Москву. По их информации, она планирует переехать в Британию.

В конце декабря, после того как режим Асада в Сирии пал, Россия предоставила ему политическое убежище. Асад прибыла в Москву за несколько недель до этого. В российской столице она начала лечение от рецидива рака.