Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР подвел итоги своей избирательной кампании

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Вице-спикер Госдумы и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал об итогах своей избирательной кампании и дал старт автопробегу. Об этом сообщил корреспондент Агентства "Москва".

"Эти выборы – это ответ всем тем, кто не верил, что можно дать бой всей той несправедливости, которая есть в нашем городе. Эти выборы – это ответ тем, кто говорил, что возможности для конкуренции нет. Они есть. Это ответ тем, кто говорил, что перемены невозможны. Они возможны", – заявил он.

Чернышов призвал всех голосовать на выборах, которые состоятся с 8 по 10 сентября. По его словам, голосуя за его кандидатуру, люди поддерживают "самую опытную команду России – партию ЛДПР".

"Если вы хотите жить в городе, где возможность есть для каждого, для всех ваших близких, то голосуйте за то, что мы можем стать лучше. Голосуйте за программу Бориса Чернышова", – отметил кандидат в мэры Москвы.

Во время своего выступления Чернышов поблагодарил сторонников и членов ЛДПР за поддержку: председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и других сторонников кандидата. Он также добавил, что в парке "Фили" началось его предвыборное турне, которое завершится сегодня агитпробегом.

"Я буду биться за каждого из вас, за ваше право, за нашу молодежь, за наше старшее поколение, за каждого человека, проживающего в великом городе", – заключил Чернышов.

В конце был дан старт автопробегу, который пройдет в поддержку кандидата на пост мэра Москвы от партии ЛДПР.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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