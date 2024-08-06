Алаудинов заявил об использовании последних резервов ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Используемые украинскими военными резервы при попытке проникновения в Курскую область были последними, поэтому в ближайшее дни их могут уничтожить. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Воoруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что это и есть ситуация, при которой через ликвидацию ресурсов ВСУ удастся выйти на "финишную прямую" пo завершении спецоперации.

"Дальше уже нас вряд ли кто останoвит. Так что все успокаиваемся. Берем попкoрн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают прoтивника", – заключил Алаудинов.

6 августа примерно 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ проникли в Курскую область. Их пытались отбить ВС РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся на границе России и Украины.

Министерство обороны РФ сообщило вечером об отступлении украинской ДРГ, а часть боевиков, которых не уничтожили, пыталась закрепиться у госграницы Курской области, но была заблокирована российской армией.

ВСУ атаковали регион на протяжении всего дня. Так, сперва после обстрела украинских БПЛА по городу Суджа травмы получили пять человек, среди которых оказалось трое детей. Затем стало известно о гибели девушки, за медпомощью обратились еще трое местных граждан, в том числе и один ребенок.

Спустя время врио губернатора заявил о гибели водителя микроавтобуса и автомобилиста в результате атаки украинского дрона по территории Курской области.

Затем стало известно о еще пяти мирных гражданах, получивших ранения после обстрелов со стороны БПЛА ВСУ. Так, одного мужчину госпитализировали, еще двое пострадали от удара украинского дрона по автомобилю и другие двое – после атаки беспилотника ВСУ по машине. А после два ребенка оказались ранены в результате сброса взрывчатки с украинского дрона в Курской области.

