Сайт регистрации иноагентов запустили в Грузии

Фото: 123RF/jackf

Антикоррупционное бюро Грузии открыло сайт для онлайн-регистрации иностранных агентов, согласно акту о регистрации иноагентов. Он доступен по ссылке.

На главной странице портала размещен видеоролик, объясняющий, зачем нужен этот закон и как пройти регистрацию, которая доступна только в электронном виде.

Сайт включил в себя несколько разделов: "Правовые акты", "Часто задаваемые вопросы", "Исполнение", "Консультативные заключения", "Изученные письма", "Просмотр заявлений", "Поиск документов", "Отчеты" и "Контакты".

Грузинский парламент одобрил закон об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния" в мае 2024 года. Однако Саломе Зурабишвили, которая на тот момент была президентом страны, наложила на него вето, пояснив, что проект "по своей сути и духу является российским" и противоречит Конституции Грузии.

Тем не менее большинством голосов парламентарии преодолели данное вето. Также Конституционный суд страны отклонил ходатайство Зурабишвили о приостановке действия закона на время рассмотрения иска в суде.

В декабре того же года грузинские власти планировали подготовить поправки в закон, поскольку первая версия не выполнялась в полной мере. В результате чего новый проект об иностранных агентах, похожий на американский FARA (Foreign Agents Registration Act), был поддержан в первом чтении в начале марта 2025-го.

Принятие американской версии закона произошло 1 апреля, в силу он вступил 31 мая. В отличие от закона "О прозрачности иностранного влияния", этот документ предусматривает тюремное заключение до 5 лет как для организаций, так и для физических лиц. Кроме того, он должен усилить борьбу с организациями, которые финансируются из-за рубежа и пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.