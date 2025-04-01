Парламент Грузии одобрил американскую версию закона об иноагентах

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Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении американскую версию закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Данный закон является точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act). За него проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.

Грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в мае 2024 года. После этого Саломе Зурабишвили, которая на тот момент была президентом Грузии, наложила вето на закон.

Большинством голосов парламентарии преодолели данное вето. Также Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство Зурабишвили о приостановке действия закона на время рассмотрения иска в суде.

В начале марта 2025 года парламент одобрил в первом чтении новый законопроект об иностранных агентах, похожий на FARA. Председатель парламента Шалва Папуашвили огласил результаты голосования, согласно которым 84 депутата поддержали проект.