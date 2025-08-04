Экс-глава МИД Австрии Кнайсль отметила героизм россиян при землетрясении на Камчатке

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время мощного землетрясения на Камчатке. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она прикрепила к своему посту видео с врачами, которые продолжали свою работу в операционных, несмотря на подземные толчки.

"Доброй ночи с планеты Россия, где действительно выдающиеся люди поддерживают страну в любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7, санкции в отношении 18 000 человек или что-то еще. Мое почтение известным и неизвестным героям", – написала Кнайсль.

Как минимум 15 врачей и 9 медсестер, которые находились в операционных в момент землетрясения на Камчатке, будут представлены к федеральным наградам. Владимир Путин отмечал, что медики выполняли свой долг достойно и героически.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а в Елизовском районе были замечены волны высотой 3–4 метра.

Всего после основного землетрясения у берегов Камчатского края и на его территории было зафиксировано около 100 сейсмических событий.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

Кроме того, после подземных толчков было зафиксировано извержение вулкана Ключевская Сопка. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о сходе раскаленной лавы по западному склону, а также о мощном свечении над вулканом и взрывах.