В случае закрытия Балтики для России море закроется и для НАТО – МИД РФ

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В случае закрытия Балтийского моря для России оно закроется и для кораблей Североатлантического альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", – передает "Интерфакс" слова замминистра, сказанные в ходе Веронского евразийского экономического форума в Самарканде.

Перекрыть Балтийское море для кораблей предложил латвийский лидер Эдгар Ринкевич. Он заявил, что море стоит закрыть, если будет доказана "вина России" в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

На заявление Ринкевича отреагировал сенатор Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Он считает, что латвийское правительство должно учитывать возможности Военно-морских сил своей страны, прежде чем предлагать идеи по закрытию Балтики из-за аварии на Balticconnector.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Между тем в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждение Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру Североатлантического альянса.