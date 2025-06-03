ООН выразила скорбь из-за гибели мирных жителей в конфликте между РФ и Украиной

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ООН скорбит из-за гибели мирных жителей в конфликте между Россией и Украиной. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Так Дюжаррик ответил на вопрос журналистов, осуждает ли генсекретарь организации Антониу Гутерриш теракты под Брянском и Курском.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на проезжающий под ним пассажирский поезд 31 мая. Внутри состава находились 388 пассажиров.

В результате произошедшего погибли 7 человек. В настоящий момент медицинская помощь оказывается 53 пострадавшим, в том числе 3 детям. Также 6 из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области на другой локомотив рухнул еще один мост. Это произошло на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка. Часть поезда обрушилась на автомобильную дорогу под мостом.

По данным Следственного комитета, мосты рухнули в результате подрывов. Ведомство квалифицировало оба инцидента как теракт.