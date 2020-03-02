В Совфеде прокомментировали предупреждение об опасностях сирийского неба

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что позиция России по ситуации в Сирии не нуждается в корректировке. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам Косачева, позиция российского правительства с самого начала была выверенной и соответствующей резолюциям Совбеза ООН по Сирии и договоренностям в астанинском формате.

"Ничего из того, что делает Россия, не вступает в противоречие ни с первым, ни со вторым. К сожалению, многое из того, что делает Турция, вступает в противоречие и с решениями Совбеза ООН, и с договоренностями в рамках астанинской тройки", – сказал Косачев.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев ранее сообщил, что Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом.

По его словам, сирийским властям пришлось пойти на такой шаг на фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией.

Ранее стало известно, что воздушное пространство над провинцией Идлиб закрыто, все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО. Стало известно, что над городом Саракеб сбит беспилотник ВС Турции.

В свою очередь, турецкие военные сбили в Идлибе два самолета ВВС Сирии. По данным СМИ, все пилоты благополучно катапультировались. Они не пострадали.

В Минобороны РФ тем временем назвали фейком информацию о поражении самолета Су-24 ВКС России в Идлибе. Там добавили, что самолеты ВКС РФ выполняют задачи в Сирии в штатном режиме.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда боевики начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь.

В России подчеркнули, что для обеспечения безопасности военнослужащих Турции предприняли все необходимые меры.

Президент Турции Тайип Эрдоган предлагал Владимиру Путину не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками. США призвали Россию посадить военные самолеты в Сирии, несмотря на то что они находятся там с одобрения Дамаска. По словам американского постпреда при ООН Келли Крафт, все сирийские войска и их российские союзники должны отойти на линии разграничения огня.