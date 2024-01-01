01 января, 12:59Политика
Лидер ЛДПР Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты России. Об этом сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин.
"Сегодня (в ЦИК) приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию (Слуцкого кандидатом в президенты)", – цитирует его ТАСС.
Ранее о намерении баллотироваться в президенты РФ заявил Владимир Путин. 18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.
Решение Путина уже поддержал Сергей Собянин, Владимир Машков, Татьяна Навка и другие.
Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Путина участвовать в выборах
Читайте также