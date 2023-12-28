ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР и партий "Новые люди", "Гражданская инициатива"

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала четырех уполномоченных представителей партии ЛДПР, выдвинувшей Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента, и двух уполномоченных представителей партии "Новые люди", которая выдвинула Владислава Даванкова кандидатом на пост главы государства. Также комиссия зарегистрировала трех уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", которая выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на пост лидера страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК РФ.

Отмечается, что от партии ЛДПР уполномоченными представителями назначили Элеонору Кавшар, Дмитрия Новикова, Наталью Королеву, Дмитрия Шатунова. Помимо этого, ЦИК зарегистрировал уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам Бориса Чернышова и Елену Строкову.

В сообщении добавили, что от партии "Новые люди" как представители зарегистрированы Айрат Ахметзянов и Олег Осипов. Анна Новикова стала представителем кандидата по финансовым вопросам.

Между тем от партии "Гражданская инициатива" представителями стали Александр Назаренко, Андрей Нечаев и Игорь Артемьев. Игорь Артемьев и Ольга Мясникова зарегистрированы как уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидата.

Помимо этого, Слуцкому, Даванкову и Надеждину разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Накануне ЦИК завершила прием документов от самовыдвиженцев, желающих баллотироваться в президенты РФ в 2024 году. Завершился срок представления ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения.

При этом регистрация группы избирателей не говорит о регистрации самого кандидата. Для этого желающему участвовать в выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей до конца января.

Прием документов кандидатов от партий продлится до 18:00 1 января 2024 года. Регистрация всех кандидатов должна быть завершена ЦИК до 10 февраля 2024 года.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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