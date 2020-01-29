"Уральские авиалинии" приостановили ряд рейсов в Европу из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран из-за коронавируса, передает ТАСС.
Ограничения связаны со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и ограничениями со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов. Рейсы отменят до конца зимней навигации. Речь идет о следующих направлениях: Екатеринбург – Мюнхен, Екатеринбург – Париж, Екатеринбург – Рим.
Ростуризм советовал воздержаться от туристических поездок в КНР. Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.
Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае 5974 человек, из них 132 скончались.
Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.
Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале. Он оценил риск завоза нового штамма коронавируса как высокий.
Исследователи в Гонконге разработали вакцину против коронавируса. Однако тестирование займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году.
Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.
Роструд призвал учитывать ситуацию в стране при планировании командировок. Любой работник вправе отказаться от них, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
Сергей Собянин заявил, что в Москве создадут оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Росздравнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.
Число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось почти 6 тыс человек
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