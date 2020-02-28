В ГД предложили наказывать кафе за нарушение правил по уходу из-за коронавируса

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал предписание об усилении дезинфицирующего режима в кафе в связи с распространением коронавируса, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что подобные правила должны носить обязательный характер, а не рекомендательный, поскольку в случае последнего указания часто не исполняются.

Говорин указал на серьезность эпидемиологической ситуации и призвал ввести наказания за неисполнение предписаний по профилактике от коронавируса.

"Если наш Роспотребнадзор вносит определенные предложения, и это носит характер юридически значимого нормативного документа, то этот документ должен предусматривать в том числе и меру ответственности, если норма не исполняется. Вот здесь никаких рассуждений не должно быть, потому что это здоровье людей", – подчеркнул Говорин.

Ранее правительство России временно перестало пропускать граждан Ирана через границу. Пока они не могут подать заявку на оформление и выдачу визы для посещения России. Также Россия ограничила авиасообщение с Исламской Республикой Иран в связи с распространением коронавируса в этой стране.

Вспышка эпидемии коронавируса коснулась и российско-итальянских коммуникаций. Ранее в Ассоциации туроператоров России отметили, что около 20 тысяч граждан РФ в настоящий момент пребывают в Италии. Воздержаться от поездок на Апеннинский полуостров призвали Ростуризм и МИД. 27 февраля также стало известно, что все организованные туристы из России покинут Италию до середины марта.

Эпидемия коронавируса впервые возникла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На территории Китая сейчас известно о 78,8 тысячи инфицированных COVID-19, 2788 человек умерли от коронавируса, в то время как 36,1 тысячи сумели излечиться.

Инфекция продолжает разлетаться по миру. 28 февраля о первых случаях заражения объявили в Нидерландах и Литве. В Италии число погибших вследствие заражения достигло 17 человек. В Южной Корее количество заразившихся выросло до 2337.