Врач раскрыла последствия оспы обезьян для внешности

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На удаление следов на лице после оспы обезьян может уйти несколько лет, сообщила Ura.ru врач-косметолог-дерматолог Натэла Гришина.
"Лучше не заболевать этой болезнью, так как, не считая высокий процент летальных исходов, она очень сильно обезображивает людей", – отметила эксперт.
По словам косметолога, на сегодняшний день, в отличие от времен темной оспы, существуют высокотехнологичные методы удаления рубцов, среди которых лазер и пилинги. Однако, как уточнила Гришина, следует понимать, что все недостатки не убираются за один раз.
"Это длительные шлифовки с определенным периодом реабилитации, восстановления, потому что повреждения кожи после заболевания очень глубокие. Иногда коррекция растягивается на годы, в зависимости от степени поражения", – пояснила специалист.
Гришина подчеркнула, что на длительность периода восстановления влияет и сезонность. Она объяснила, что лечение связано с серьезным нарушением целостности кожного барьера, а, соответственно, и его защиты, поэтому в период повышенного ультрафиолета их проводить запрещено.
"Самое главное – беречься от подобных заболеваний, воздерживаться от посещения регионов, где отмечается вспышка, особенно если нет прививки от черной оспы. Это касается в частности людей, рожденных после 1980 года", – предупредила врач.
По данным ВОЗ, случаи заболевания уже зафиксировали в 18 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
Ранее директор клиники инфекционных заболеваний больницы "Сан-Мартино" в Генуе Маттео Бассетти заявил, что распространение оспы обезьян может потребовать вакцинации людей, которые не привиты от оспы и находятся в группе риска. Он отметил, что по сравнению с коронавирусом оспа обезьян обладает меньшей вирулентностью, что обуславливает малую вероятность ее мутаций.
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