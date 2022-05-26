Вирус оспы обезьян может потребовать вакцинации непривитых – эксперт

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Распространение оспы обезьян может потребовать вакцинации людей, которые не привиты от оспы и находятся в группе риска, рассказал директор клиники инфекционных заболеваний больницы "Сан-Мартино" в Генуе Маттео Бассетти.

"Вакцинированные против оспы, это порядка 50%, похоже, защищены от наиболее тяжелых форм, очевидно, если случаи будут расти, можно будет говорить о вакцинации тех, у кого прививки нет, а также, возможно, медработников и наиболее уязвимых слоев населения", – приводит слова Бассетти РИА Новости.

Он отметил, что по сравнению с коронавирусом оспа обезьян обладает меньшей вирулентностью, что обуславливает малую вероятность ее мутаций.

"Ее возможности для заражения слабее: оспой обезьян нельзя заразиться за полметра", – отметил Бассетти.

Он подчеркнул, что этот вирус уже известен, но он имеет другие характеристики распространяемости по сравнению с теми, которые у него были до настоящего времени.

"Волнует то, что, если раньше случаи заражения людей тоже встречались, сейчас мы получили 250 случаев за чуть больше 10 дней, которые затронули 20 стран мира и произошли из-за передачи от человека к человеку", – добавил Бассетти.

Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, ранее привитых от натуральной оспы. Кроме того, по его словам, в России для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система, которая может определить оспу обезьян.

По данным ВОЗ, случаи заболевания уже зафиксировали в 18 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

