В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 14 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 1 050 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 304 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 241 656 человек.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели в городе составляет 0,38 процента. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Число новых случаев коронавируса в Москве – 8,28 на 100 тысяч человек. По данному показателю столица РФ занимает место во втором десятке среди всех регионов страны.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она добавила, что в Москве созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19 и рекомендовал придерживаться масочного режима в общественных местах и на транспорте.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 31,4 миллиона случаев заражения, свыше 967 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19, вылечились 929 829 человек, скончались 19 948.