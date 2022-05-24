15:02
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
В Германии ввели 21-дневный карантин для заразившихся оспой обезьян. Об этом объявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.
Рекомендации, разъясняющие порядок действий при заражении вирусом, дал Институт Роберта Коха. Касались они в том числе и карантина для зараженных.
Контактировавшим с заболевшими оспой обезьян пациентами также строго рекомендовали соблюдать самоизоляцию, сообщает РИА Новости.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде, США и ряде других стран. По информации Роспотребнадзора, вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая.
К 24 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян среди людей. Расследуются еще 106 случаев оспы обезьян, из которых 51 зарегистрирован в Испании. По данным ВОЗ, заражения выявлены в 17 странах.
По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, наиболее подвержены риску заражения оспой обезьян дети, подростки, беременные, пожилые люди и граждане с иммунодефицитом. Он отметил, что вирус передается воздушно-капельным и контактным путями.
В ВОЗ назвали число заражений оспой обезьян в мире
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