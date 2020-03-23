В Калуге проверят информацию об уехавшем в отпуск в Таиланд главвраче

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сомневается в целесообразности дальнейшего нахождения на посту главврача областной больницы Владимира Кондюкова, сообщает газета "Весть".
По информации СМИ, главврач поехал в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки. Представитель регионального правительства заявил, что в отношении медика проводится служебная проверка.
Врио главы Калужской области Владислав Шапша возмутился тем, что врач уехал в отпуск за границу без разрешения. По его мнению, такие поступки нельзя оставлять без внимания.
Шапша полагает, что Кондюкову следует подобрать работу с меньшим уровнем ответственности. Врио губернатора поручил областному Минздраву подготовить меры дисциплинарной ответственности для главврача больницы.
В Калужской области на данный момент зафиксирован единственный случай заболевания коронавирусом – это вернувшийся из Италии мужчина. На карантине находятся 34 человека, на обсервации – десять.
СК также возбудил уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края Ирину Санникову за нарушение карантина по коронавирусу. По сведениям следствия, она скрыла от руководства посещение Испании и не стала самоизолироваться, продолжив работать. В результате женщина оказалась заражена коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал просьбу.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
В столице действует режим повышенной готовности. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек.
Оставаться дома должны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции сохраняется и для граждан, вернувшихся из зарубежных стран. Ограничения будут действовать с 26 марта до 14 апреля.
Самоизолированным могут доставить больничный лист. Для этого следует позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на mos.ru.
С 21 марта по 12 апреля перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования. В этот период льготный проезд для школьников столицы в общественном транспорте отменен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: