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Общество

18:19

В Калуге проверят информацию об уехавшем в отпуск в Таиланд главвраче

общество

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сомневается в целесообразности дальнейшего нахождения на посту главврача областной больницы Владимира Кондюкова, сообщает газета "Весть".

По информации СМИ, главврач поехал в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки. Представитель регионального правительства заявил, что в отношении медика проводится служебная проверка.

Врио главы Калужской области Владислав Шапша возмутился тем, что врач уехал в отпуск за границу без разрешения. По его мнению, такие поступки нельзя оставлять без внимания.

Шапша полагает, что Кондюкову следует подобрать работу с меньшим уровнем ответственности. Врио губернатора поручил областному Минздраву подготовить меры дисциплинарной ответственности для главврача больницы.

В Калужской области на данный момент зафиксирован единственный случай заболевания коронавирусом – это вернувшийся из Италии мужчина. На карантине находятся 34 человека, на обсервации – десять.

СК также возбудил уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края Ирину Санникову за нарушение карантина по коронавирусу. По сведениям следствия, она скрыла от руководства посещение Испании и не стала самоизолироваться, продолжив работать. В результате женщина оказалась заражена коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал просьбу.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

В столице действует режим повышенной готовности. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек.

Оставаться дома должны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции сохраняется и для граждан, вернувшихся из зарубежных стран. Ограничения будут действовать с 26 марта до 14 апреля.

Самоизолированным могут доставить больничный лист. Для этого следует позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на mos.ru.

С 21 марта по 12 апреля перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования. В этот период льготный проезд для школьников столицы в общественном транспорте отменен.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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