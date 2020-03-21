Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело за нарушение самоизоляции

15:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главному внештатному специалисту по инфекционным болезням Ставропольского края Ирине Санниковой грозит уголовное дело из-за того, что она скрыла от руководства посещение Испании, и не стала самоизолироваться, продолжив работать. В результате женщина оказалась заражена коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рапорт отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК краевого главка МВД.
В действиях женщины правоохранители усмотрели признаки сразу двух преступлений – "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей".
По данным СМИ, в Испанию женщина летала с 6 по 9 марта, а после этого вышла на работу в ставропольскую медакадемию. В итоге, по данным правоохранителей, она с 10 по 17 марта контактировала с 11 работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, а также с группой иностранных студентов из 13 человек. Предварительно, 11 человек из них могли заразиться от врача коронавирусом COVID-19, их анализы сейчас изучают, а в вузе ввели карантин.
В МВД пока ситуацию не комментируют.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье возбудили первые дела из-за нарушения режима самоизоляции после возвращения из неблагополучных по коронавирусу стран.
Ранее сообщалось, что восемь человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, семь пациентов было выписано из ИКБ № 1, один – из медицинского комплекса в Коммунарке.
Еще 33 новых случаях заболевания коронавирусом подтвердили в Москве. Таким образом, общая численность зараженных COVID-19 в столице – 131 человек. Большинство заболевших прибыли из европейских стран. В настоящий момент на территории РФ зафиксировали 253 заболевших коронавирусом.
В Москве 16 марта усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Среди них – ограничения на мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.
В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: