Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело за нарушение самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главному внештатному специалисту по инфекционным болезням Ставропольского края Ирине Санниковой грозит уголовное дело из-за того, что она скрыла от руководства посещение Испании, и не стала самоизолироваться, продолжив работать. В результате женщина оказалась заражена коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рапорт отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК краевого главка МВД.

В действиях женщины правоохранители усмотрели признаки сразу двух преступлений – "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей".

По данным СМИ, в Испанию женщина летала с 6 по 9 марта, а после этого вышла на работу в ставропольскую медакадемию. В итоге, по данным правоохранителей, она с 10 по 17 марта контактировала с 11 работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, а также с группой иностранных студентов из 13 человек. Предварительно, 11 человек из них могли заразиться от врача коронавирусом COVID-19, их анализы сейчас изучают, а в вузе ввели карантин.

В МВД пока ситуацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье возбудили первые дела из-за нарушения режима самоизоляции после возвращения из неблагополучных по коронавирусу стран.

Ранее сообщалось, что восемь человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, семь пациентов было выписано из ИКБ № 1, один – из медицинского комплекса в Коммунарке.

Еще 33 новых случаях заболевания коронавирусом подтвердили в Москве. Таким образом, общая численность зараженных COVID-19 в столице – 131 человек. Большинство заболевших прибыли из европейских стран. В настоящий момент на территории РФ зафиксировали 253 заболевших коронавирусом.

В Москве 16 марта усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Среди них – ограничения на мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.