Первые дела возбудили на Ставрополье из-за нарушения режима самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Ставрополье первые дела возбудили из-за нарушения режима самоизоляции после возвращения из неблагополучных по коронавирусу стран. Об этом сообщил зампредседателя краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции Юрий Скворцов, передает ТАСС.

"За нарушение периода самоизоляции предусмотрены меры административного и уголовно-процессуального характера. Да, уже есть возбужденные дела", – сказал он, не уточнив детали и количество зафиксированных нарушений.

По словам Скворцова, каждый прибывающий в регион человек берется на контроль.

"Нам приходит информация о всех прибывших лицах в край, в том числе и иностранцах. Мы знаем место проживания каждого человека, им всем нужно провести самоизоляцию", – сказал представитель координационного совета.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае предварительные тесты подтвердили коронавирус у 12 человек. Под наблюдением в режиме самоизоляции находятся порядка 300 человек.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.

В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.

