Оставленного в парке "Лосиный остров" мальчика выписали из больницы

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Шестилетнего мальчика, который провел ночь в заповеднике "Лосиный остров", выписали из больницы. Ребенка направили в центр содействия семейному воспитанию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамент труда и соцзащиты.

Перед этим мальчика привозили в институт имени Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу. Как утверждал адвокат его матери Владимир Селин, ребенок склонен к фантазированию и обману.

Замглавы департамента Екатерина Бербер утверждает, что сейчас мальчик находится в месте, где созданы все необходимые условия. За детьми, живущими в центре, ухаживают воспитатели и педагоги. С ними гуляют, играют и занимаются в секциях.

Специалисты центра уверены, что ребенок не отстает от сверстников. Он подвижен и общителен, однако читать пока не умеет. Поэтому с ним будут дополнительно заниматься.

При этом мальчик все еще находится под наблюдением медиков. С ним будет работать психолог, а при необходимости и логопед. Когда период адаптации закончится, его начнут готовить к школе.

Судьбу ребенка решат после завершения следствия и выяснения всех деталей произошедшего.

"Интересы ребенка будут учитываться в первую очередь. В течение всего периода будет организовано социальное сопровождение мальчика", – уточнили в ведомстве.

Мать ребенка утверждает, что вечером 17 февраля сын попросил ее заехать в заповедник, где он убежал и не вернулся. В полицию женщина обратилась только на следующее утро, после того как ребенок провел ночь на морозе. Тот факт, что москвичка долго не сообщала о пропаже сына, позже особо отметили следователи.

Ребенка нашли у автозаправки. Свидетели говорят, что на нем был мешок, обмотанный скотчем. Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки.

22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство". Позже Мосгорсуд признал арест законным.

