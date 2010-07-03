Оставленного в парке "Лосиный остров" мальчика выписали из больницы

Шестилетнего мальчика, который провел ночь в заповеднике "Лосиный остров", выписали из больницы. Ребенка направили в центр содействия семейному воспитанию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамент труда и соцзащиты.
Перед этим мальчика привозили в институт имени Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу. Как утверждал адвокат его матери Владимир Селин, ребенок склонен к фантазированию и обману.
Замглавы департамента Екатерина Бербер утверждает, что сейчас мальчик находится в месте, где созданы все необходимые условия. За детьми, живущими в центре, ухаживают воспитатели и педагоги. С ними гуляют, играют и занимаются в секциях.
Специалисты центра уверены, что ребенок не отстает от сверстников. Он подвижен и общителен, однако читать пока не умеет. Поэтому с ним будут дополнительно заниматься.
При этом мальчик все еще находится под наблюдением медиков. С ним будет работать психолог, а при необходимости и логопед. Когда период адаптации закончится, его начнут готовить к школе.
Судьбу ребенка решат после завершения следствия и выяснения всех деталей произошедшего.
"Интересы ребенка будут учитываться в первую очередь. В течение всего периода будет организовано социальное сопровождение мальчика", – уточнили в ведомстве.
Мать ребенка утверждает, что вечером 17 февраля сын попросил ее заехать в заповедник, где он убежал и не вернулся. В полицию женщина обратилась только на следующее утро, после того как ребенок провел ночь на морозе. Тот факт, что москвичка долго не сообщала о пропаже сына, позже особо отметили следователи.
Ребенка нашли у автозаправки. Свидетели говорят, что на нем был мешок, обмотанный скотчем. Сам мальчик заявил, что мама отвезла его в лес, желая наказать за попытку убийства собаки.
22 февраля мать ребенка арестовали на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство". Позже Мосгорсуд признал арест законным.
За семьей мальчика, найденного в парке "Лосиный остров", проследят соцслужбы
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.