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22 февраля, 19:13

Опекуном потерявшегося в парке "Лосиный остров" мальчика может стать бабушка

происшествия

22 февраля, 19:13

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Фото: кадр из видео канала 112

Опекуном мальчика, потерявшегося в парке "Лосиный остров", может стать его бабушка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"В данный момент органами опеки и попечительства рассматривается возможность оформления временным опекуном бабушки ребенка", − пояснили в пресс-службе омбудсмена.

Детский омбудсмен навестила ребенка в больнице и поговорила с его бабушкой. Кузнецова также пообщалась с главным врачом медучреждения и представителем органов опеки и попечительства.

По словам главврача, мальчик идет на поправку, чему немало способствует присутствие и поддержка бабушки. "Сейчас важно, чтобы все силы были направлены на поддержку и восстановление ребенка", − подчеркнула Кузнецова во время разговора с врачом. "Очень надеюсь, что общими усилиями удастся компенсировать тот вред, ту травму, которая ему была нанесена", − добавила она. Детский омбудсмен пообещала следить за ситуацией и после выписки мальчика из больницы.

Мальчика нашли у автозаправочной станции 18 февраля. Нашедшие ребенка рассказали, что на нем был мешок со скотчем, который позже обнаружили при осмотре места происшествия.

В тот же день мать мальчика Надежда Куликова заявила в полицию об исчезновении сына. По ее словам, накануне вечером она проезжала на машине мимо "Лосиного острова" и заехала в парк по просьбе ребенка, где он и убежал. Однако из автомобиля москвички полицейские изъяли рулоны скотча, нож-штопор и другие улики. Их направил на экспертизу. Саму женщину задержали по подозрению в покушении на убийство сына.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. Защита уже заявила, что обжалует ее арест.

Мать потерявшегося в парке "Лосиный остров" мальчика арестована

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происшествия

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