Защита обжалует арест матери найденного на "Лосином острове" мальчика

Защита обжалует арест Надежды Куликовой, обвиняемой в покушении на убийство своего сына с особой жестокостью, заявила ее адвокат Марина Ефименко. Об этом сообщает "Интерфакс".
Защитница подчеркнула, что женщина не признает свою вину. "Ребенка очень любили, по крайней мере, мама. Пояснить, почему он оказался в мешке на голове, она не может. Она не знает, почему так", – пояснила она.
По словам адвоката, женщина не надевала мешок на голову сыну. Ефименко напомнила, что следствие назначило несколько экспертиз, в том числе изучение мешка и скотча, найденных на ребенке.
Преображенский суд Москвы по ходатайству заключил Куликову под стражу до 18 апреля. Она не возражала. Адвокат указала, что такой ответ связан с шоком обвиняемой.
Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Утром 18 февраля 33-летняя москвичка заявила в полицию об исчезновении сына 2012 года рождения.
Мальчика нашли у автозаправочной станции. По показаниям матери, вечером она ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе сына заехала в парк, где он убежал. Мать мальчика задержали.
Обнаружившие мальчика граждане сообщили, что на ребенке был мешок со скотчем, который позже увидели при осмотре места происшествия. Из автомобиля женщины изъяли рулоны скотча, нож-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла и другие улики, их направили на экспертизу.
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