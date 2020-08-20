Жена Ефремова рассказала о его звонках таинственному абоненту

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала в Пресненском суде Москвы, что последние звонки с телефона артиста перед ДТП были на неизвестный номер.
Она уточнила, что звонки были исходящие. "Я звонила на этот номер, но он недоступен. Я просила всех друзей его проверить, но этого телефона ни у кого нет", – добавила Кругликова.
Супруга артиста рассказала о своей просьбе установить владельца номера, однако следователь ей отказал.
Также Софья Кругликова сообщила суду, что на следующий день после ДТП Михаил Ефремов мучился от похмелья.
20 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.
Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее продолжилось.
В ходе заседания 18 августа потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.
Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Впрочем, уже 20 августа он увеличил сумму иска еще на миллион рублей, объяснив это хамством актера.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей
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