Судьбу брошенной в квартире девочки решат после завершения следствия

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Оставленную в захламленной квартире девочку могут отдать родственникам, но только после завершения следствия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент труда и социальной защиты населения.

По словам замначальника управления социальной защиты населения САО Светланы Хохловой, родные девочки по линии матери уже обращались с просьбой отдать им ребенка. Однако пока это решение не может быть принято.

"Будут в первую очередь учитываться интересы ребенка", – уточнила Хохлова.

В ведомстве напомнили, что сейчас на рассмотрении в суде находится иск об ограничении в родительских правах матери девочки. Заявление подали сотрудники органов опеки и попечительства.

10 марта пятилетнего ребенка спасли из заваленной мусором квартиры на Ленинградском шоссе. Дверь вскрыли сотрудники МЧС, приехавшие по вызову соседей, которые не раз слышали детский плач.

Девочку сразу отправили в больницу, где ее осмотрели специалисты. Ребенок не разговаривал и боялся воды. Как выяснилось позже, девочка перестала произносить слова полгода назад на фоне острого или хронического стресса. Спустя 10 дней ребенка выписали из больницы.

Как отметила специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова, девочка находится в состоянии психологического госпитализма. По ее мнению, унижение оказывает серьезное влияние на психологическое развитие ребенка.

На допросе мать ребенка призналась, что часто уходила по делам и была вынуждена запирать дочь. Кроме того, у женщины были долги по кредиту и коммуналке. Она хотела погасить их, продав квартиру.

В итоге мать девочки арестовали на два месяца. Заменить ее вызвалась родная тетя ребенка и другие родственники, которые долгое время не общались с семьей.

