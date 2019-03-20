Оставленную в захламленной квартире девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которую 10 марта нашли в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе, выписали из детской клинической больницы имени Башляевой, передает Агентство "Москва".
По словам главного врача учреждения Исмаила Османова, оснований для дальнейшего нахождения ребенка в палате нет.
"Состояние удовлетворительное. Она хорошо социализирована, и нет никаких противопоказаний для передачи ее законным представителям, органам опеки", – подчеркнул Османов.
Дверь в квартиру, где сидела девочка, вскрыли спасатели, которых вызвали соседи. Прежде они не раз звонили полицейским, когда слышали детский плач, но те не реагировали.
Спасенную из антисанитарных условий девочку с вросшей в шею резинкой отправили в больницу.
Против матери ребенка завели уголовное дело о покушении на убийство. Вскоре женщину арестовали на два месяца.
Готовность воспитывать девочку выразила ее тетя и другие родственники. Отмечалось, что судьбу ребенка соцслужбы собирались решить после выписки.
По словам замначальника управления социальной защиты населения САО Светланы Хохловой, девочку могут передать родственникам матери, которые живут в Москве.
"Они долгое время не общались с семьей девочки и сейчас, когда узнали, что такая ситуация, они хотят взять девочку в семью. Нам необходимо убедиться, что девочка будет в хороших условиях, сможет дальше в этой семье развиваться и расти", – уточнила Хохлова.
Девочка, которую нашли в захламленной квартире, говорит новые слова
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