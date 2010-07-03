Грязную квартиру на Ленинградском шоссе не отключали от воды и света

Квартиру в доме на Ленинградском шоссе, откуда 10 марта спасли пятилетнюю девочку, не отключали от света и воды. При этом долг по квартплате, со слов представителя префектуры САО Марины Копыловой, превышал 600 тысяч рублей, передает ТАСС.
"Все коммуникации были включены до момента, пока девочку не извлекли из квартиры", – пояснила Копылова, опровергнув прежние сообщения СМИ.
Сведения о собственниках жилья и размере задолженности по квартплате сейчас уточняют специалисты.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что комиссия по делам несовершеннолетних должна была проверить квартиру по того как там, по данным журналистов, отключили воду и свет.
Запертого матерью ребенка обнаружили 10 марта. Плач девочки услышали соседи, которые вызвали спасателей. По данным СК, у ребенка отсутствовали социальные навыки и имелись признаки истощения.
Жильцы дома утверждают, что мать девочки не появлялась несколько дней. На допросе женщина, которую вскоре арестовали на два месяца, призналась, что растит дочь одна, часто уходит по делам и имеет долги по кредиту и коммуналке. Органы опеки и попечительства и прокуратура обратились в суд с иском о лишении матери родительских прав.
Сама девочка сейчас в больнице. По мнению врачей, она может догнать своих сверстников. Недавно объявилась тетя ребенка. Она хочет забрать малышку в свою семью.
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