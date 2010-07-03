Брошенную в московской квартире девочку хочет забрать ее тетя

После истории с обнаружением пятилетней девочки Любы в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе объявилась тетя ребенка. По словам уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, женщина хочет забрать племянницу в свою семью.
На своей странице в Facebook омбудсмен написала, что прокуратура и органы опеки вышли в суд с иском о лишении матери родительских прав. Судьбу ребенка определят после принятия процессуальных решений правоохранительными органами.
Через несколько дней после спасения девочки Кузнецова навестила ее в больнице. "Позвонили врачи и сказали, что после нашего отъезда Люба шепотом стала произносить слова: "огурец", "сок" и еще несколько слов!" – добавила омбудсмен.
Прежде ребенок произнес только слово "тапочки". По словам медиков, самочувствие и аппетит у девочки хорошие.
10 марта девочку с вросшей в шею резинкой для волос спасли из квартиры, в которой ее заперла мать. Вскрыть дверь помогли спасатели, приехавшие по вызову соседей. По данным СК, у ребенка нет социальных навыков.
По словам жильцов дома, девочка постоянно выла. Соседи не раз звонили в полицию, но там никак не реагировали. В итоге полицейские и сотрудники соцзащиты стали фигурантами дела.
Мать девочки сразу же задержали. На допросе женщина рассказала, что растит дочь одна и вынуждена оставлять ее, когда уходит по делам. Также выяснилось, что у женщины есть долги, которые она хотела погасить, продав квартиру.
В итоге мать ребенка арестовали на два месяца. Ей инкриминируется статья "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии". Следователи предполагают, что женщина сознательно на три дня оставила ребенка без еды, воды и света.
По словам специалистов, психологическое развитие девочки сильно нарушено, однако в состоянии ребенка наблюдается положительная динамика.
Кузнецова рассказала о состоянии девочки, найденной в замусоренной квартире
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