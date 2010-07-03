Соцработники должны были прийти к найденной в квартире девочке – Кузнецова

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Комиссия по делам несовершеннолетних должна была прийти к семье девочки, найденной в захламленной квартире в Москве. Об этом в интервью "Вестям недели" заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она напомнила, что квартира, где жил ребенок, отключена от коммунальных услуг, а значит туда должны были прийти соцслужбы. Кроме того, отметила Кузнецова, если есть неуплата и факт большой задолженности, специалисты должны были выяснить, что происходит.

"К сожалению, этого не произошло, и мы имеем то, что имеем. Что говорить? О совершенствовании системы или совершенствовании людей, которые в этой системе находятся?". – отметила она.

Кузнецова добавила, что членам комиссии по делам несовершеннолетних необходимо повышение квалификации членов комиссии. По ее словам, это новая структура, координирующая органы системы профилактики.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка выразила сожаление, что пока эта структура ограничивается выдачей административных мер к родителям, которые провинились. По ее мнению, семье не нужны штрафы, ей нужны поддержка и помощь.Также она добавила, что население не знает о службах доверия.

"Когда его нет, когда семья ли или окружающие, которые замечают неблагополучие, не считают важным или считают, что система не поможет, они туда не подают сигнал. Сегодня социальная инфраструктура разветвлена, много разных реабилитационных и кризисных центров помощи женщине, но если женщина оказалась на улице одна, что, она будет судорожно искать эти телефоны? К сожалению, обнаружилось, что многочисленные службы доверия лишь номинально таковыми являются. О них население не знает", – заключила Кузнецова.

Ранее психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова заявила, что девочка находится в состоянии психологического госпитализма. Специалист отметила, что унижение оказывает серьезное влияние на психологическое развитие ребенка.

По мнению врачей, в состоянии пятилетней девочки отмечается положительная динамика. Ребенок идет на поправку, хорошо кушает, играет и улыбается.

10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе обнаружили пятилетнего ребенка. Полицейским совместно со спасателями пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в жилище. Выяснилось, что малышка находилась в антисанитарных условиях, не умеет разговаривать, и у нее полностью отсутствуют социальные навыки. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожу.

Суд арестовал мать девочки Ирину Геращенко до 10 мая. Женщине инкриминируется статья "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии".