Врач рассказал о состоянии девочки, найденной в захламленной квартире

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Найденная в захламленной квартире на Ленинградском шоссе девочка перестала говорить из-за стресса. Предположительно, он случился около полугода назад, заявил главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

"На фоне острого или хронического стресса девочка перестала говорить, сейчас потихоньку все эти навыки воспроизводятся. Дальше планируем с ней работать в центре психического здоровья", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам врача, девочка уже начала говорить и узнавать героев мультиков.

"Она понемногу говорит шепотом, повторяет слова, дает какую-то оценку, узнает мультяшных героев по телевизору. Это значит, что она их знала изначально", – объяснил он. Специалист добавил, что ребенок хорошо ест, не боится воды, купается, в кровати почти не боится засыпать.

Замначальника управления социальной защиты населения САО Светлана Хохлова подчеркнула, что для девочки составят индивидуальный план реабилитации.

"Девочка будет в нашем учреждении, получит там комплекс реабилитационных услуг, мероприятий. С ней будут работать дефектологи, логопеды, будет разработана реабилитационная программа, мы надеемся, что с девочкой будет все хорошо", – пояснила она.

Хохлова уточнила, что конкретные сроки нахождения ребенка в учреждении неизвестны – это будет зависеть от родственников.

Османов ранее отмечал, что состояние девочки удовлетворительное. Она хорошо социализирована, нет никаких противопоказаний для передачи ее законным представителям, органам опеки. Ребенка выписали из детской клинической больницы имени Башляевой.

Девочку, которая жила в захламленной квартире, выписали из больницы

Психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова обратила внимание, что девочка находится в состоянии психологического госпитализма. По ее мнению, унижение оказывает серьезное влияние на психологическое развитие ребенка.

Девочку обнаружили 10 марта в заваленной мусором квартире. Дверь туда вскрыли спасатели, которых вызвали соседи. Прежде они не раз звонили полицейским, когда слышали детский плач, но те не реагировали.

Спасенную из антисанитарных условий девочку с вросшей в шею резинкой отправили в больницу. На мать ребенка завели уголовное дело о покушении на убийство, ее арестовали. 27 марта Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест.

На допросе женщина призналась, что растит дочь одна, часто уходит по делам и имеет долги по кредиту и коммуналке. Известно, что квартиру не отключали от света и воды, при этом долг по квартплате превышал 600 тысяч рублей. Органы опеки и попечительства и прокуратура обратились в суд с иском о лишении матери родительских прав.

Готовность воспитывать девочку выразила ее тетя и другие родственники. Как сказала Светлана Хохлова, ребенку могут передать родственникам матери, которые живут в Москве.