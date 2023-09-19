ФСИН опровергла информацию об избиении массового убийцы Галявиева

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Сведения об избиении Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии "Черный дельфин" за массовое убийство в гимназии № 175 в Казани, недостоверны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области.

Тем самым в ФСИН опровергли информацию, появившуюся 19 сентября в нескольких телеграм-каналах, о том, что 15 сентября в "Черном дельфине" сотрудники колонии нанесли увечья Галявиеву, из-за чего он находится в тяжелом состоянии.

Как утверждают в управлении, на заключенного не оказывается никакого давления, а условия его пребывания в колонии "соответствуют нормам закона".

"Права и законные интересы осужденного не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось", – подытожили в ФСИН.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. 7 августа Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил наказание в силе.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани в мае 2021 года. В результате происшествия погибли девять человек, включая семерых детей и двоих учителей.

Первоначальная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым на момент совершения убийства, однако в дальнейшем врачи пришли к выводу о его полной вменяемости.

Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек.

Казанского стрелка признали виновным в содеянном и назначили пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима.

В суде Галявиев полностью признал свою вину. Молодой человек попросил прощения у родственников погибших и потерпевших, а также попросил не отправлять его в тюрьму в рамках запрошенного для него пожизненного срока.

Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев получил пожизненный срок