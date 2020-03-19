Врач рассказала о влиянии самоизоляции на психику

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Самоизоляция в течение двух недель не нанесет существенного вреда психике человека, рассказала врач-психиатр ГБУЗ ПКБ № 1 имени Алексеева Ольга Карпенко. При этом она отметила, что на фоне сложившейся из-за коронавируса ситуации может повыситься тревожность.

"Рисков развития клаустрофобии в изоляции нет, ведь человек находится у себя дома, в привычных условиях, а не в каком-то подозрительном замкнутом пространстве", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

По ее словам, провести две недели без привычного круговорота событий может быть сложнее очень общительным и активным людям, но говорить о вреде для психологического благополучия нельзя, тем более имея все средства для дистанционной коммуникации.

В чрезвычайных ситуациях у людей, склонных к тревожным реакциям, могут обостряться проявления тревоги, в том числе панические атаки, но это больше связано с общей непривычной и неспокойной ситуацией.

Карпенко также призвала узнавать информацию о коронавирусе только из проверенных источников. "Отслеживать свои симптомы в ситуации эпидемии нужно, но важно оценивать состояние в комплексе, а не сосредотачиваться на каком-то определенном недомогании", – пояснила врач.

Она также рекомендовала в условиях самоизоляции нагружать себя физически.

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