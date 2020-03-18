Психолог объяснила, почему россияне не испугались коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Клинический и кризисный психолог Мария Медведева рассказала, по каким причинам россияне не боятся коронавируса. По ее версии, для большинства соотечественников эпидемия не повод для самоизоляции, сообщают "Дни.ру".
По словам Медведевой, европейцев объединяет одно качество – базовое недоверие к окружающему миру.
"Русский же человек изначально склонен воспринимать окружающий мир как нечто безопасное", – считает специалист. В связи с чем россияне часто выглядят легкомысленными, добавила она.
Кроме того, существенную роль играет склонность к коллективизму. Дело в том, что граждане РФ не могут думать только о себе и всегда надеются на помощь товарищей, отмечает психолог.
"Мы думаем, что общественное благо должно быть выше собственного. Поэтому где-то в глубине души мы считаем, что стыдно заботиться только о себе", – обратила внимание Медведева.
Другим фактором, отличающим россиян от европейцев, можно назвать разные подходы. Граждане России привыкли к созерцанию, а не действиям и моментальному реагированию на ситуацию.
"Разговоры о проблеме снижают тревожность, а это главное", – заключила психолог.
Как Москва живет в период коронавируса
Впервые заболевание коронавирусом зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Согласно последним данным, в мире заражено свыше 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Ранее стало известно, что 106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: