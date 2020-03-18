Психолог объяснила, почему россияне не испугались коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Клинический и кризисный психолог Мария Медведева рассказала, по каким причинам россияне не боятся коронавируса. По ее версии, для большинства соотечественников эпидемия не повод для самоизоляции, сообщают "Дни.ру".

По словам Медведевой, европейцев объединяет одно качество – базовое недоверие к окружающему миру.

"Русский же человек изначально склонен воспринимать окружающий мир как нечто безопасное", – считает специалист. В связи с чем россияне часто выглядят легкомысленными, добавила она.

Кроме того, существенную роль играет склонность к коллективизму. Дело в том, что граждане РФ не могут думать только о себе и всегда надеются на помощь товарищей, отмечает психолог.

"Мы думаем, что общественное благо должно быть выше собственного. Поэтому где-то в глубине души мы считаем, что стыдно заботиться только о себе", – обратила внимание Медведева.

Другим фактором, отличающим россиян от европейцев, можно назвать разные подходы. Граждане России привыкли к созерцанию, а не действиям и моментальному реагированию на ситуацию.

"Разговоры о проблеме снижают тревожность, а это главное", – заключила психолог.



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Впервые заболевание коронавирусом зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Согласно последним данным, в мире заражено свыше 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.

Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Ранее стало известно, что 106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке.