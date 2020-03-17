Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Детские сады будут работать в обычном режиме, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что по запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек.

"Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. Дошкольные группы будут работать в обычном режиме – родители смогут сами принять решение, вести ли ребенка в детский сад", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты". До 10 апреля не будут работать кинотеатры "Москино".

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.