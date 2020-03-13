На лайнере у Мартиники, где выявили коронавирус, находятся 38 россиян

Фото: телеграм-канал Hue
38 граждан России находятся на борту прибывшего в порт столицы Мартиники Фор-де-Франс круизного лайнера Costa Magica, где обнаружили коронавирус. Помимо 30 пассажиров-россиян, на борту находятся 8 членов экипажа, которые также являются гражданами РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ во Франции.
Заражение коронавирусом подтвердилось у гражданина Финляндии, а также у индонезийца, который является членом экипажа. Наличие коронавируса подозревают еще у троих человек, но их статус пока неизвестен.
В четверг, 12 февраля, лайнеру итальянской компании Costa Crociere, на борту которого находится более 3 тысяч человек, был запрещен заход в порт столицы Мартиники (заморская территория Франции в Карибском море) Фор-де-Франс из-за выявленного коронавируса у одного члена экипажа и одного пассажира.
В пятницу местное агентство здравоохранения разрешило судну зайти в порт, чтобы 400 пассажиров – жителей Мартиники – могли сойти на берег. Двух человек с коронавирусом доставили в местную больницу, остальные пассажиры и члены экипажа пока находятся на судне.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражены свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 5 тысяч скончалось.
Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 приходится на Москву.
Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее утверждал, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.
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