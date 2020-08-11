Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,47 на 100 тысяч человек, по этому показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.

Столица вошла в топ регионов России с самым низким темпом прироста свежих случаев – этот показатель в городе составляет 0,3%. Здесь выявлено 694 случая за сутки, всего – 248 922. Общее количество случаев в РФ – 897 599 в 85 регионах, что на 0,6% больше, чем днем ранее.

По данным Роспотребнадзора, проведено более 31 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, за сутки – 177 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением в стране остаются 239 495 человек.

Сергей Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в городе стабильна на протяжении двух месяцев. Мэр обращал внимание, что около 60% пациентов в столице болеют бессимптомно. В июле он отмечал, что суточная заболеваемость в городе в ближайшее время вряд ли снизится.

Собянин также предупреждал, что масочный режим в городе может действовать еще несколько месяцев. А массовые мероприятия, уточнял мэр, не планируется разрешать до конца лета.

Глава города напомнил, что к плановой работе в столице вернули 23 крупные перепрофилированные клиники. За месяц число случаев заболевания пневмонией снизилось наполовину, больных на ИВЛ – на четверть, добавил он.

Вылечившимся от COVID-19 горожанам предлагают стать донорами плазмы. Возможность доступна для людей в возрасте 18–55 лет, переболевших коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут быть социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.