Врач призвала носить маски в помещениях, закрывая рот и нос

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В закрытых помещениях необходимо правильно носить маску, закрывая нос и рот, рассказала главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

"Несмотря на то что ситуация у нас становится благополучнее, в закрытых помещениях, например магазинах, торговых центрах, кафе, очень важно продолжать носить маску. Часто маску немного приспускают, открывая носовые ходы, – это неправильно. Маска должна закрывать и рот, и носовые ходы", – рассказала Шиндряева Агентству "Москва".

Также она подчеркнула, что лучше не снимать маску в закрытом помещении даже на какое-то время.

В большинстве регионов России продолжает действовать масочный режим, но не все жители добросовестно относятся к нему. Специалисты считают, что нужно проводить информирование для повышения бдительности граждан и формирования персональной ответственности за ношение масок.

Ранее Московский метрополитен начал образовательную кампанию, посвященную профилактике коронавируса. Сотрудники метро напоминают, что необходимо иметь при себе и носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, столичные жители должны соблюдать социальную дистанцию не менее чем 1,5 метра. Также москвичам напомнили о важности регулярной дезинфекции рук.

