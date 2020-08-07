Российские актеры напомнят пассажирам метро о необходимости ношения масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
О необходимости ношения масок и перчаток пассажирам метро напомнят актеры Александр Петров и Максим Матвеев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
"Специально для наших пассажиров мы записали обращения от Александра Петрова, Максима Матвеева, Екатерины Климовой, Дарьи Мельниковой, в которых они рассказывают о важности ношения масок и перчаток", – говорится в сообщении.
В департаменте транспорта напомнили, что приобрести маски можно в кассах и вендинговых аппаратах в метро. На станциях подземки установлены санитайзеры.
Ранее сообщалось, что более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в московском транспорте с момента ввода масочно-перчаточного режима. Рейды проходят выборочно в вестибюлях и на станциях метро, а также в трамваях, автобусах и электробусах.
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