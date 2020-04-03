Аэропорт Домодедово продолжит работать в круглосуточном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-служба аэропорта Домодедово объяснила порядок работы в ночное время, сообщает Агентство "Москва".
Стало известно, что Домодедово планирует работать в круглосуточном режиме. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что ночные полеты не собираются ограничивать.
Кроме того, в Домодедово закрыли галерею международных рейсов из-за прекращения авиасообщения с другими странами в связи с пандемией коронавируса.
С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств, хоть с 31 марта ее и решили ограничить. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,5 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям за вывоз россиян.
РФ ограничит число возвращающихся из-за рубежа россиян
Кроме того, 1 апреля в пресс-службе Ростуризма рассказали, что почти все организованные туристы вернулись из других стран в Россию. С территории 43 иностранных государств прибыло 160 тысяч россиян.
2 апреля Росавиация объявила о подготовке пяти рейсов, которые должны будут вывезти граждан РФ из других стран.
В настоящее время в России обнаружили 4149 человек, которые подхватили коронавирусную инфекцию. 601 выявленный случай заражения пришелся на последние сутки.
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