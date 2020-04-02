Росавиация заявила о подготовке пяти рейсов для вывоза россиян из-за границы

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Пять рейсов для вывоза россиян запланировано на 3 апреля 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Росавиацию.

"В график вывоза российских граждан на 3 апреля включено пять коммерческих рейсов. График составлен с учетом ограничений по количеству прибывающих", – указали в ведомстве.

В четверг, 2 апреля, в РФ вернутся семь рейсов с россиянами. Три из них приходятся на Москву.

С 31 марта в России ограничили количество вывозных чартерных рейсов и число приезжих в сутки. По новым правилам одновременно в страну может вернуться не более 500 человек.

Начиная с 27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.

