Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:34

Российские туристы вернулись из Катара после двух суток пребывания в аэропорту

общество туризм

Фото: AP Photo/Malak Harb

Россияне, которые не могли вылететь из аэропорта Хамада в Катаре из-за ограничений на въезд в РФ, смогли вернуться на родину, сообщает РИА Новости.

Всего из Дохи вылетело 350 человек. Они находились в аэропорту на протяжении двух суток. Многие из них прилетели транзитными рейсами из разных стран мира.

С 31 марта в России ограничили количество вывозных чартерных рейсов и число приезжих в сутки. Теперь одновременно в Россию может вернуться не более 500 человек. Кроме того, с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство прилагает все усилия для возвращения россиян на родину. В частности, она высказывалась и о вопросе с соотечественниками в Катаре, отмечая, что вопрос решается в рамках рабочей группы.

1 апреля Ростуризм сообщил, что подавляющее большинство организованных туристов вернулось из других стран в Россию. За неделю до этого на родину прибыло около 160 тысяч человек с территории 43 иностранных государств. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов поделился мнением, что число зараженных коронавирусом в России станет меньше после того, как все граждане РФ вернутся из других стран.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать