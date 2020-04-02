Российские туристы вернулись из Катара после двух суток пребывания в аэропорту

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Россияне, которые не могли вылететь из аэропорта Хамада в Катаре из-за ограничений на въезд в РФ, смогли вернуться на родину, сообщает РИА Новости.
Всего из Дохи вылетело 350 человек. Они находились в аэропорту на протяжении двух суток. Многие из них прилетели транзитными рейсами из разных стран мира.
С 31 марта в России ограничили количество вывозных чартерных рейсов и число приезжих в сутки. Теперь одновременно в Россию может вернуться не более 500 человек. Кроме того, с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство прилагает все усилия для возвращения россиян на родину. В частности, она высказывалась и о вопросе с соотечественниками в Катаре, отмечая, что вопрос решается в рамках рабочей группы.
1 апреля Ростуризм сообщил, что подавляющее большинство организованных туристов вернулось из других стран в Россию. За неделю до этого на родину прибыло около 160 тысяч человек с территории 43 иностранных государств. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов поделился мнением, что число зараженных коронавирусом в России станет меньше после того, как все граждане РФ вернутся из других стран.
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