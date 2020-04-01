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Москва 24

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Общество

17:31

Авиаперевозчикам выплатят 1,5 млрд компенсации за вывоз россиян из-за рубежа

общество финансы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что авиаперевозчики, согласившиеся вывезти россиян из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции, получат компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей.

"Авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции", – приводит РИА Новости слова Мишустина.

На сегодняшний день почти все организованные туристы вернулись из-за границы в Россию. Большинство из них прибыли из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции.

Также известно, что порядка 25 тысяч граждан РФ изъявили желание вернуться на родину из-за рубежа на фоне введения ограничений из-за COVID-19. Отмечалось, что силы и средства Минобороны и МЧС привлекать для эвакуации россиян пока не планировалось.

Эвакуацию россиян из-за рубежа ограничили 500 пассажирами в сутки

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