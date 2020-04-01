Около 25 тысяч граждан РФ изъявили желание вернуться на родину из-за рубежа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 25 тысяч российских граждан, находящихся за рубежом, изъявили желание вернуться на родину, сообщил директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

Он уточнил, что они захотели вернуться из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

По данным ТАСС, силы и средства Минобороны и МЧС привлекать для вывоза россиян из-за границы пока не планируется.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее заявила, что ведомство прилагает все усилия для возвращения граждан домой. По ее словам, МИД работает по всем направлениям для скорейшего вывоза россиян.

Захарова призвала всех граждан страны не проявлять излишнюю агрессию и более ответственно подходить к ситуации, не принимая неудобства и ограничения лично на свой счет.

В Ростуризме сообщили, что почти все организованные туристы вернулись из-за границы в Россию. Большинство россиян прибыли из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

