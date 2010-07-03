Эксперты оценили проект правил пожарной безопасности для детских кемпингов

19:19
19:19
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Фото: ТАСС/Антон Тушин
Общественники прокомментировали Москве 24 проект правил пожарной безопасности для детских кемпингов, разработанный в МЧС. По их мнению, некоторые положения в документе излишне строгие.
Например, в Ассоциации родительских комитетов и сообществ выступили за то, чтобы оставить в палаточных лагерях баллоны для приготовления пищи. Об этом рассказала председатель организации Ольга Леткова.
"Я думаю, что газовые баллоны нужны, но в отдельной палатке. Безусловно, иногда нужно приготовить пищу и без костра. Полагаю, что в лагере без газового баллона будет сложно... Тут должна быть разумная золотая середина", – пояснил эксперт.
В свою очередь, председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин не согласился с тем, что в палаточных лагерях должны отдыхать только дети старше 10 лет.
"Ребята гораздо более младших возрастов ходят в походы с родителями и друзьями", – сказал он.
Эксперт также высказал свою позицию по поводу запрета на использование в лагере аэрозолей от насекомых.
"Что касается дезодорантов и аэрозолей – далеко не все потащат их с собой. Тем более что препараты для отпугивания насекомых есть не только в аэрозольной форме. Но она зачастую более эффективная, компактная и легкая", – считает он.
Что же касается газовых баллонов, то, по мнению Гринина, они уместны только в стационарных лагерях. В заключение специалист добавил, что все запреты должны быть разумными.
Ранее стало известно, что МЧС предложило изменить правила противопожарного режима после ЧП в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, жертвами которого стали четверо детей. Минпросвещения подготовило замечания к проекту спасателей.
Там хотят оставить в палаточных лагерях аэрозоли от насекомых и газовые баллоны для приготовления пищи. Для безопасности их предлагают оставлять в отдельной хозяйственной палатке. В МЧС высказывались за их запрет.
Минпросвещения также против возрастного ограничения для участников походов. В МЧС же считают, что в палаточных лагерях могут отдыхать только дети старше 10 лет.
В правила могут добавить еще одно требование. Хозпалатка должна находиться на значительном расстоянии от других, отметил зампред Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Сергей Воронов. Вокруг нее нужно убрать сухостой и насыпать песок и землю.
МЧС настаивает: на каждую группу палаток, занимающую до 400 квадратных метров, должно приходиться по два огнетушителя. Минспросвещения предлагает использовать их только в стационарных палаточных лагерях.
В проекте МЧС изначально было 30 пунктов. Эксперты заявили, что большинство невозможно выполнить.
Тогда список сократили до 10. Однако Минпросвещения оспорило некоторые и из них. Новые требования должны вступить в силу к следующим летним каникулам.
Внеплановые проверки в России выявили 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 – палаточного типа. По итогам было устранено порядка 15 тысяч нарушений.
Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в июле. Огонь охватил территорию в 2,4 тысячи квадратных метров.
В лагере в тот момент находились 175 детей. Три девочки и мальчик погибли, еще девять человек пострадали.
Было возбуждено два уголовных дела. Директора лагеря Максима Кузнецова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталия Бурлакова, а также ответственного за проверки сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева арестовали.
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