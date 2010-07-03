Эксперты оценили проект правил пожарной безопасности для детских кемпингов

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Общественники прокомментировали Москве 24 проект правил пожарной безопасности для детских кемпингов, разработанный в МЧС. По их мнению, некоторые положения в документе излишне строгие.

Например, в Ассоциации родительских комитетов и сообществ выступили за то, чтобы оставить в палаточных лагерях баллоны для приготовления пищи. Об этом рассказала председатель организации Ольга Леткова.

"Я думаю, что газовые баллоны нужны, но в отдельной палатке. Безусловно, иногда нужно приготовить пищу и без костра. Полагаю, что в лагере без газового баллона будет сложно... Тут должна быть разумная золотая середина", – пояснил эксперт.





Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Государство обязано сделать все возможное для безопасности детей, но здесь должно быть все разумно. Чтобы и дети были в безопасности, но при этом их не лишали походных условий и походной романтики.

В свою очередь, председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин не согласился с тем, что в палаточных лагерях должны отдыхать только дети старше 10 лет.

"Ребята гораздо более младших возрастов ходят в походы с родителями и друзьями", – сказал он.

Эксперт также высказал свою позицию по поводу запрета на использование в лагере аэрозолей от насекомых.

"Что касается дезодорантов и аэрозолей – далеко не все потащат их с собой. Тем более что препараты для отпугивания насекомых есть не только в аэрозольной форме. Но она зачастую более эффективная, компактная и легкая", – считает он.

Что же касается газовых баллонов, то, по мнению Гринина, они уместны только в стационарных лагерях. В заключение специалист добавил, что все запреты должны быть разумными.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Заботиться о безопасности надо, доводить до абсурда не надо, принимать максимально жесткие меры не стоит. Это безопасность не повысит, просто будут нарушать.

Ранее стало известно, что МЧС предложило изменить правила противопожарного режима после ЧП в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, жертвами которого стали четверо детей. Минпросвещения подготовило замечания к проекту спасателей.

Там хотят оставить в палаточных лагерях аэрозоли от насекомых и газовые баллоны для приготовления пищи. Для безопасности их предлагают оставлять в отдельной хозяйственной палатке. В МЧС высказывались за их запрет.

Минпросвещения также против возрастного ограничения для участников походов. В МЧС же считают, что в палаточных лагерях могут отдыхать только дети старше 10 лет.

В правила могут добавить еще одно требование. Хозпалатка должна находиться на значительном расстоянии от других, отметил зампред Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Сергей Воронов. Вокруг нее нужно убрать сухостой и насыпать песок и землю.

МЧС настаивает: на каждую группу палаток, занимающую до 400 квадратных метров, должно приходиться по два огнетушителя. Минспросвещения предлагает использовать их только в стационарных палаточных лагерях.

В проекте МЧС изначально было 30 пунктов. Эксперты заявили, что большинство невозможно выполнить.

Тогда список сократили до 10. Однако Минпросвещения оспорило некоторые и из них. Новые требования должны вступить в силу к следующим летним каникулам.

Внеплановые проверки в России выявили 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 – палаточного типа. По итогам было устранено порядка 15 тысяч нарушений.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в июле. Огонь охватил территорию в 2,4 тысячи квадратных метров.

В лагере в тот момент находились 175 детей. Три девочки и мальчик погибли, еще девять человек пострадали.

Было возбуждено два уголовных дела. Директора лагеря Максима Кузнецова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталия Бурлакова, а также ответственного за проверки сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева арестовали.