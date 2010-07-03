Погибшего при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили орденом Мужества

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Одиннадцатилетний Алексей, который пытался спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Указ о присвоении погибшему мальчику награды за "Мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях" подписал Владимир Путин.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток. Во время пожара мальчик успел выбежать из палатки, но отправился не в безопасное место, а начал забегать в другие палатки, чтобы разбудить остальных ребят. Он получил тяжелые ожоги, не совместимые с жизнью.

Мальчик стал четвертой жертвой пожара в лагере. Он скончался уже в реанимации. Помимо Алексея, погибли три девочки. За жизнь детей несколько часов безуспешно боролись врачи-реаниматологи.

Кроме того, медалью "За спасение погибавших" посмертно наградили педагога-психолога средней школы села Нелькан Аяно-Майского района Ольгу Лапоникову. 15 ноября 2017 года возле села потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший по маршруту Хабаровск – Нелькан.

Из семи человек, которые находились на борту, выжила только трехлетняя девочка. Лапоникова сопровождала ребенка. Во время крушения самолета она туго пристегнула девочку и накрыла ее собой.

